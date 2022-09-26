تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 672 شاحنة و 74 سيارة حيث شملت حركة الواردات 8000 طن بضائع ، 321 شاحنة و 34 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 32000 طن بضائع ، 351 شاحنة و 40 سيارة.

و استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس بينما غادرت السفينة AM OCEAN STAR 24000 طن فوسفات تصدير إلى إندونيسيا والسفينة أمل، بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا.

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان، وصول وسفر 1150 راكبًا بموانيها.