تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 459 شاحنة و382 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 178 شاحنة و367 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 281 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة DEBI قادمة من جبل علي لشحن فوسفات ومغادرة السفينتين الحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة CHIOS VICTORY وعلي متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من استراليا والعبارة أمل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2450 طن بضائع و182 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، إيلة وبريدج، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ALHUSSEN وعلي متنها 339 سيارة بوزن 678 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 860 راكبا بموانيها.