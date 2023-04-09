تداول 40 ألفا طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئها بلغ 7 سفن وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 687 شاحنة و 44 سيارة ووصول وسفر 1330 راكب بموانيها

و شملت

3000 طن بضائع ، 349 شاحنة و 37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع ، 338 شاحنة و 10 سيارة .كما يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة POSREY PULKER وعلي متنها 30 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى FIRST BRIDGE ، بوسيدون اكسبريس والحرية .

و يشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و 290 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .

