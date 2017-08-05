تداول 4 ملايين طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال النصف الأول

نادية صابرأعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت خلال النصف الأول من عام 2017 تداول 4 ملايين و 140 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام السابق ( 2016 ) وذلك بموانئ السويس والزيتيات وسفاجا والقصير ونويبع.حيث بلغت كمية الوارد 2 مليو

نادية صابر

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت خلال النصف الأول من عام 2017 تداول 4 ملايين و 140 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام السابق ( 2016 ) وذلك بموانئ السويس والزيتيات وسفاجا والقصير ونويبع.

حيث بلغت كمية الوارد 2 مليون و 49 الف طن، بينما بلغ الصادر 2 مليون و 91 الف طن بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 2% عن نفس الفترة وكذا زيادة الصادرات بنسبة 33% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى.

واشار يوسف إلى ن ميناء السويس شهد تداول 146 الف طن بضائع بكمية وارد 35 الف طن وصادر 111 الف طن بنسبة زيادة فى الصادر عن الوارد بنسبة 124% خلال نفس الفترة.

بينما شهد ميناء سفاجا تداول 2 مليون و 141 الف طن بضائع عامة بكمية وارد مليون و 51 الف طن وكمية صادر مليون و 90 الف طن بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 4% عن نفس الفترة وزيادة الصادر بنسبة 47% عن الفترة المثيلة للعام الماضى.

على جانب آخر شهد ميناء نويبع تداول 456 الف طن بكمية وارد 121 الف طن وصادر 335 الف طن بزيادة الصادر عن الوارد خلال نفس الفترة بنسبة زيادة 176 % .

وفى نفس السياق استقبل ميناء الزيتيات 842 الف طن بوتاجاز بنسبة زيادة 6%، بينما غادر ميناء القصير 555 الف طن فوسفات.