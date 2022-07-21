تداول 3911 طن بضائع عامة و 196 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 3911 طن بضائع عامة متنوعة و 196 شاحنة و 229 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 2615 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 126 شاحنة ، 31 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 1296 طن بضائع عامة ومتنوعة، 70 شاحنة ، 198 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية 2 بإجمالي 35 شاحنة بحمولة 896 طن بضائع عامة ومتنوعة و 161 ملاكي والعبارة القاهرة بعدد 26 ملاكي والعبارة عمان بإجمالي 23 شاحنة بحمولة 252 طن بضائع عامة ومتنوعة و 6 ملاكي والسفينة “FIRST BRIDGE” فارغة قادمة من اليونان لشحن فوسفات، كما تمت مغادرة السفينة أمل باجمالي 98 شاحنة بحمولة 2351 طن بضائع عامة ومتنوعة و 5 ملاكي والعبارة القاهرة بإجمالي 22 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 11 شاحنة بحمولة 148 طن بضائع عامة و 5 ملاكي و 1 شاحنة فارغة وتمت مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 28 شاحنة بحمولة 264 طن بضائع عامة و 4 ملاكي ،وصول وسفر 2503 ركاب بموانيها.