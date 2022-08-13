تداول 39 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 39000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 568 شاحنة و95 سيارة.

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 328 شاحنة و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع ، 240 شاحنة و36 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينة First bridge وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة للهند فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة “أمل” وغادرت السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وتغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وغادرت السفينة سينا ، ووصول وسفر 1500 راكب بموانيها .