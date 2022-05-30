تداول 38124 طن بضائع و355 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 38124 طن بضائع عامة متنوعة و355 شاحنة و22 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.
وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 6332 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 263 شاحنة ، 16 سيارة بينما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 31792 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 92 شاحنة، 6 شاحنات ملاكي.
واستقبل ميناء سفاجا السفينة FUAT BUY بحمولة 31500 طن ألومنيوم قادمة من أستراليا وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بإجمالي 104 شاحنات بحمولة 2601 طن بضائع عامة ومتنوعة 11 ملاكي وشاحنة فارغة والسفينة الحرية بإجمالي 76 شاحنة بحمولة 1929 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة HAI PHUONG STAR فارغة متجهة إلى عرض البحر.
كما استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 14 شاحنة بحمولة 292 طن بضائع عامة 78 شاحنة فارغة ، 6 ملاكي.
ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 82 شاحنة بحمولة 1802 طن بضائع عامة ، 5 ملاكي ووصول وسفر 958 راكبا.