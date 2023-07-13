تداول 38 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 38000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 766 شاحنة، و31 سيارة، ووصول وسفر 4050 راكبًا بموانيها.

وشملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، 391 شاحنة، 119 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 375 شاحنة، و31 سيارة.

وصول 27 ألف طن فحم بترولي إلى ميناء سفاجا البحري

ويستعدّ ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة LADY MIRAF وعلى متنها 27 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من أسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم،

حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

كما يستعدّ الميناء لمغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى: أمل، بوسيدون إكسبريس، القاهرة، والحرية1، وغادرت السفينتان أمل والقاهرة،

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع، و185 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهى بريدج، وسينا، وأيلة.