تداول 37232 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

شهدت موانيء البحر الاحمر خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 37232 طن بضائع عامة متنوعة و353 شاحنة و68 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 10 سفن

ووصل إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 23 سفينه وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 3254 طن بضائع عامة ومتنوعة، و158 شاحنة، و11 سيارة، بينما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 33978 طن بضائع عامة ومتنوعة، و195 شاحنة، و57 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة HAI PHUONG STAR بحمولة 31500 طن ألومنيوم قادمة من السعودية والسفينة بوسيدن اكسبريس بإجمالي 69 شاحنة بحمولة 1181 طن بضائع عامة ومتنوعة 29 ملاكي، و6 شاحنات فارغة

كما استقبل السفينة الحرية بإجمالي 30 شاحنة بحمولة 726 طن بضائع عامة ومتنوعة 12شاحنة فارغة

كما تمت مغادرة السفينة” أمل” بعدد 104 شاحنة بحمولة 2581 طن بضائع عامة ومتنوعة 9 ملاكي ، 10 شاحنة فارغة

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج والعبارة “ايلة ” بإجمالي 32 شاحنة بحمولة 571 طن بضائع عامة 46 شاحنة فارغة ، 2 ملاكي.

وتمت مغادرة العبارة سيناء والعبارة ايلة بإجمالي 44 شاحنة بحمولة 673 طن بضائع عامة ، 2 ملاكي.

كما استقبل ميناء الغردقة العبارة ” القاهرة” قادمة من السعودية وعليها 26 سيارة ملاكي . وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1205 راكب بموانيها