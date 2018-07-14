تداول 368 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر الشهر الماضى

نادية سلام:أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 368 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يونيه الماضى بكمية وارد 193 ألف طن و صادر 175 ألف طن بضائع حيث شهد ميناء سفاجا تداول 226 ألف طن بضائع من خلال استقبال 139 ألف طن وتصدير 87 ألف طن بضائع.وشهد ميناء نويبع تداول 32

نادية سلام:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 368 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يونيه الماضى بكمية وارد 193 ألف طن و صادر 175 ألف طن بضائع حيث شهد ميناء سفاجا تداول 226 ألف طن بضائع من خلال استقبال 139 ألف طن وتصدير 87 ألف طن بضائع.

وشهد ميناء نويبع تداول 32 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 33% عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال استقبال 9 آلاف طن بضائع وتصدير 23 ألف طن بضائع فيما شهد ميناء السويس تداول 18 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 21% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال 9 آلاف طن بضائع وتصدير 9 آلاف طن كما شهد ميناء الزيتيات وصول 36 ألف طن بوتاجاز وغادر ميناء القصير 56 ألف طن فوسفات.