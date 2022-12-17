تداول 35 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وصل إلى 10 سفن، وتم تداول 35000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 900 شاحنة و52 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 513 شاحنة و50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 29000 طن بضائع، 387 شاحنة و2 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة،

وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس والسفينة SIRAYA WISDOM وعلى متنها 20000 طن فوسفات متجهة إلى الهند،

كما تم تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة 200 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعدّ الميناء، اليوم، لاستقبال السفينة سينا،

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وأيلة، مسجلة وصول وسفر 1515 راكبًا بموانيها.