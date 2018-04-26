نادية صابر أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 349 شاحنة، ووصول وسفر 2168 راكبًا بميناء سفاجا. وأضاف أن ميناء سفاجا يستعد اليوم الخميس لاستقبال السفينتين مسرة والحرية 2 وعلى متنهما 472 راكبًا و43 شاحنة بضائع و22…

نادية صابر

أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 349 شاحنة، ووصول وسفر 2168 راكبًا بميناء سفاجا.

وأضاف أن ميناء سفاجا يستعد اليوم الخميس لاستقبال السفينتين مسرة والحرية 2 وعلى متنهما 472 راكبًا و43 شاحنة بضائع و22 شاحنة عفش ركاب و9 سيارات.

كما تغادر السفينتان عمان والرياض وعلى متنهما 202 راكب و38 شاحنة بضائع و13 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان ونما إكسبريس وعلى متنهما 224 راكبًا و85 شاحنة بضائع و6 شاحنات عفش ركاب و12 سيارة وغادرت السفينة محبة وعلى متنها 971 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع وثلاث سفن أخرى وهي مسرة، الحرية 2، نما إكسبريس وعلى متنها 299 راكبًا و155 شاحنة بضائع و13 سيارة.