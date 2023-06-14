تداول 34 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 34000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 597 شاحنة و109 سيارات ووصول وسفر 2468 راكبا.

وشملت

وصول 28 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا البحري

31000 طن بضائع ، 269 شاحنة و107 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع ، 328 شاحنة و2 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Viet thuan وعلى متنها 28 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، حيث قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين.

كما يستقبل الميناء السفينة الحرية1 بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة أمل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و341 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وآيلة.





