تداول 3203 حاويات مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم تداول 194558 طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة كما تم تداول 3203 حاويات مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي سياق متصل، فقد انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية الدخيلة، حيث تم دخوله وخروج عدد 38 سفينة إلى أرصفة المينائين خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 24 سفينة.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بجميع صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.