نقل وملاحة

تداول 32 سفينة بموانئ بورسعيد

شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن
أماني العزازي 3:45 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 3:45 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AOASIA ويبلغ طولها 95 مترا والغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 3060 طن صودا كاوية من الميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .

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بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامه.

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بقلم أماني العزازي

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