تداول 31981 طن بضائع و53 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 31981 طن بضائع عامة متنوعة و 53 شاحنة و 52 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن .

وبلغ إجمالي حركة الصادرات 176 طن بضائع عامة ومتنوعة، 13 شاحنة و 28 ملاكي.. كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 31805 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 40 شاحنة ، 24 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة PERGE SNOWDON قادمة من أستراليا بحمولة 31500 طن ألومنيوم والعبارة القاهرة بعدد 9 سيارات ملاكي كما تم مغادرة العبارة عمان بعدد 5 سيارات ملاكي والعبارة القاهرة بعدد 5 سيارات ملاكي .

كما غادر ميناء السويس السفينة النوي إكسبريس متجهة إلى جدة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة ايلة والعبارة بريدج بإجمالي 11 شاحنة بحمولة 254 طنا و 15 سيارة ملاكي و 51 طن ترانزيت إلى ليبيا و 29 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة ايلة والعبارة بريدج بإجمالي 13 شاحنة بحمولة 176 طن بضائع عامة و 3 ملاكي.

كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1604 ركاب بموانيها.