تداول 316 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة بميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ48 ساعة الماضية، نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تداول أكثر من 316 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الإستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة. كما تم تداول 2782 حاوية مكافئة بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

في سياق متصل انتظمت الحركة الملاحية بنطاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم دخوله وخروج عدد 48 سفينة إلى أرصفة الميناءين خلال 48 ساعة، كما يجري حاليًّا العمل على شحن وتفريغ عدد 36 سفينة.

وقد وجّه السيد اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل،

وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.