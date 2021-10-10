الإسكندرية

تداول 303 آلاف طن بضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة

تداولت هيئة ميناء الإسكندرية 4554 حاوية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة
السيد فؤاد 5:39 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 5:39 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ 48 ساعة الماضية؛ وخاصة في حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 4554 حاوية مكافئة.

كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 303 آلاف طن تقريبا.

وفي السياق ذاته فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 52 سفينة خلال الـ 48 ساعة الماضية أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغ 35 سفينة بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

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ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتميزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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