تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 300 شاحنة، و85 سيارة، وصول وسفر 3700 راكب بموانيها.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 230 شاحنة، و75 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 500 طن بضائع، 70 شاحنة، و10 سيارات.

حيث استقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينة الحرية2، فيما استقبل الميناء، أمس، العبّارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع، و210 شاحنات،

حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وأيلة، ويستعد ميناء بورتوفيق، اليوم، لمغادرة السفينتين درة جدة، وTrammo Marycam.