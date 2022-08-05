تداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة RANI التي ترفع علم الكاميرون ويبلغ طولها 74 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لتفريغ 205 بلوك رخام بالميناء .

كما استقبل الميناء السفينة DOMENICO IEVOLI التي ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 118 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 7350 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات .

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .