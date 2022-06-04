تداول 30 ألف طن بضائع عامة و351 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 30046 طن بضائع عامة متنوعة و351 شاحنة و50 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4703 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 191 شاحنة، 34 سيارة، بينما إجمالي حركة الواردات تداول 25343 طن بضائع عامة ومتنوعة، 160 شاحنة، 16 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة NORDIC MALMOE قادمة من إسبانيا بحمولة 23760 طن فحم صب جاف والسفينة أمل بإجمالي 61 شاحنة بحمولة 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة 13 ملاكي، 5 شاحنة فارغة.

كما تم مغادرة السفينة عمان بإجمالي 26 شاحنة بحمولة 562 طن بضائع عامة ومتنوعة 33 ملاكي و3 شاحنة فارغة.

والسفينة الحرية بـ81 شاحنة بحمولة 2125 طن بضائع عامة ومتنوعة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج بحموله 21 شاحنة بحمولة 495 طن بضائع عامة 73 شاحنة فارغة، 3 ملاكي

ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج إجمالي 81 شاحنة بحمولة 1986 طن بضائع عامة، 1 ملاكي، وصول وسفر 719 راكبا بموانيها.