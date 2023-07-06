تداول 3.7 مليون طن بضائع بميناء دمياط يونيه الماضي بنمو 10%

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال يونيه الماضي، نحو 313 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 258، خلال يونيه من العام الماضي 2022 بزيادة قدرها 21% .

وتوزعت تلك السفن بين 45 سفينة بضائع عامة، بعد أن كانت 53 سفينة، في يونيه 2022، بانخفاض قدره 15%، وسفن الصب الجاف بلغت 106 سفن مقارنة بنحو 68 سفينة بزيادة قدرها 56%، و17 سفينة صب سائل مقارنة بنحو 20 سفينة خلال يونيه من العام الماضي بنمو قدره 13%.

بينما بلغت سفن الحاويات 83 سفينة، مقارنة بنحو 75 خلال يونيه 2022 بنقص قدره 11%، أما سفن الخدمات فبلغت 62 سفينة مقارنة بنحو 49 فى يونيه من العام الماضي بنقص قدره 27 % .

وتداول الميناء حجم بضائع خلال يونيه بلغ 3.7 مليون طن مقارنة بنحو 3.4 مليون طن خلال الشهر نفسه من 2022 بزيادة قدرها 10%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع التقليدية لتصل إلى 292 ألف طن مقارنة بنحو 329 ألف طن بانخفاض قدره 11% ، أما بضائع الصب الجاف فبلغت 1.73 مليون طن مقارنة بنحو 1.6 مليون طن بزيادة قدرها 8%، بينما بلغت بضائع الصب السائل 263 ألف طن، مقارنة بنحو 340 ألف طن خلال يونيه 2022 بانخفاض قدره 23% .

أما بضائع الحاويات فبلغت 1.49 مليون طن خلال يونيه الماضي مقارنة بنحو 1.1 مليون طن خلال يونيه 2022 بزيادة قدرها 28% .

وبلغ حجم الحاويات المتداولة بالميناء خلال يونيه الماضي بميناء دمياط 165 ألف حاوية مقارنة بنحو 108 آلاف حاوية خلال يونيه 2022 بزيادة قدرها 52% .

وتوزعت تلك الحاويات بين 69 ألف حاوية وارد مقارنة بنحو 47 ألف حاوية خلال يونيه 2022 بزيادة قدرها 47%، و79 ألف حاوية صادر مقارنة مع 51 ألف حاوية خلال يونيه 2022 بزيادة 55%، بينما وصلت الحركة الإضافية إلى 16 ألف حاوية مقارنة بنحو 9.5 ألف خلال يونيه 2022 بزيادة قدرها 69 % .

وفي هذا الصدد أوضح اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الطفرة التي حققها الميناء في حركة السفن والبضائع خلال عام 2022 جاءت نتاجا للخطة الطموحة لتطوير وتحديث الموانئ المصرية.

وأوضح أن الميناء يشهد تنفيذ العديد من المشروعات منها محطات للحاويات وحاجز الأمواج وتطوير الوحدات البحرية، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى جعل الميناء من الموانئ المحورية في استقبال تجارة الترانزيت.