«تداول 27 سفينة».. ميناء دمياط يستقبل 10951 طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1500 طن ذرة و10951 طن قمح و3823 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضًا 1850 طن خشب زان و1956 طن ابلاكاش و1158 طن صودا معبأ و495 طن صاج و1182 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 927 طن فول.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 12250 طن فوسفات و4905 طن رمل و4500 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 593 طن ألواح جبس و491 طن ايثانول و400 طن اسمنت معبأ.

وذكر المركز الإعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 763 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخس وورق عنب)، وحاصلات زراعية (كمون وينسون وزيتون وبصل وسمسم)، وفاكهة (فراولة وبرتقال وبطيخ ويوسفي)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات والجزائر والسعودية ومالطا وامريكا وبلجيكا وسنغافورة واسبانيا وايطاليا وانجلترا وهولندا وروسيا والصين والهند.

وأوضح المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 290 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2715 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 61885 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 170895 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4001 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.