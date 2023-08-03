تداول 2690 حاوية مكافئة بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 47 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2690 حاوية مكافئة تقريبا، ووفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 169 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه السيد اللواء بحري نهاد شاهين علي – رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.