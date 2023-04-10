تداول 267 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 49 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2670 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 46.4% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1278 حاوية بينما تم ورود 1478 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 267 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين على – رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بجميع صوره.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.