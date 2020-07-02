تداول 24 سفينة في موانئ بورسعيد واستقبال 10 آلاف رأس ماشية

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة NABOLSI التى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 140 مترًا والغاطس 8.2 متر لتفريغ 10 آلاف رأس ماشيه بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة NAVIS – 5 التى ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 123 متر والغاطس 4 متر وذلك لشحن 3000 طن أسمنت من الميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن بـ موانئ بورسعيد اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات و مغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة.