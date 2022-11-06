تداول 24 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة.

وتم تداول 24000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 674 شاحنة و 54 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 15000 طن بضائع، 267 شاحنة و16 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 407 شاحنة و38 سيارة.

وغادر ميناء سفاجا اليوم السفن بوسيدون إكسبريس ودليلة والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن بريدج وسينا وإيلة، وغادرت السفن بريدج وسينا وإيلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن سينا وبريدج وإيلة.

كما اسستقبل ميناء الزيتيات السفينة CHEM ALYA وعلي متنها 11735 طن زيت خام قادمة من رأس سدر بجانب وصول وسفر 1138 راكبا بموانيها.