نقل وملاحة

تداول 23 سفينة وشحن 3500 طن صودا كاوية بموانئ بورسعيد

حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن
أماني العزازي 11:53 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 11:53 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SEAVEN JOY التى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 3500 طن صودا كاوية من الميناء.

وبلغ اجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

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وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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بقلم أماني العزازي

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