تداول 23 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 799 شاحنة و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 266 شاحنة و 10 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع ، 533 شاحنة و 35 سيارة .



وأستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفن الثلاث الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وامل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة.

كما تم تداول 3300 طن بضائع عامة ومتنوعة 175 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة ،فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا. كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة FUGI LAVA وعلي متتنها 4340 طن بيوتومين قادمة من تركيا، مسجلة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها .