تداول 222 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال 48 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي تداول الحاويات 3025 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 222 ألف طن تقريبا.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 42 سفينة خلال 48 ساعة ماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة، فبلغت 30 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، إن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ استراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على تطبيق المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وسط متابعة انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، بينما تسير معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.