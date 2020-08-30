تداول 21 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة قمح تزن 15087 طن، فيما غادر 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة فوسفات تزن 18679 طن. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1000 طن ذرة و1901 طن خشب زان و5466 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 5800 طن كلوريد الايثيلين علاوة على 15087 طن قمح.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 18679 طن فوسفات و2200 طن رمل و15500 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3200 طن كسب فول صويا بالإضافة إلى 1000 طن ذرة.

وأوضح المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 784 حاوية مكافئة تشمل فواكه (رمان وفراولة ومانجو)، وخضراوات (بطاطا وخرشوف وفاصوليا وبقدونس ونعناع وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (روز مارى وسمسم وينسون)، يتم تصديرها إلى الاردن وسلوفينيا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا وانجلترا.

يشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 1282 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2563 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 94981 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11125 طنا.

وقال المركز الاعلامي أن غادر الميناء عدد 4 بارج نهري بحمولة إجمالية 983 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة، وغادر قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2536 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3745 شاحنة منها 605 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29505 من البضائع العامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.