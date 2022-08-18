تداول 21 ألف طن بضائع و 610 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 610 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 13500 طن بضائع ، 300 شاحنة و 45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 310 شاحنة و 45 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة TULIP-M بحمولة 10000 طن كبريت قادمة من السعودية والسفينتين بوسيدن أكسبريس والحرية2 ومغادرة السفينة أمل .

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وتم مغادرة السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج ، بجانب وصول وسفر 1300 راكب بمواني الهيئة .