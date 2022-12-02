تداول 21 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحرالأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1000 شاحنة و 64 سيارة.

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 406 شاحنات و 38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 16000 طن بضائع ، 594 شاحنة و 26 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية2 وغادرت السفن الثلاث الحرية وبوسيدون اكسبريس وامل.

بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية2.

كما تم تداول 4200 طن بضائع عامة ومتنوعة 280 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة مسجلة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها .