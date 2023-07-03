تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 115 شاحنة و120 سيارة.

وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع ، 95 شاحنة و110 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 20700 طن بضائع ، 20 شاحنة و10 سيارات ، وصول وسفر 1580 راكبا.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AKTE – I فارغة لشحن فوسفات والعبارة القاهرة، بينما تغادر السفينة ROYAL – O وعلي متنها 20500 طن فوسفات تصدير إلى الهند ، كما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و105 شاحنات، حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وآيلة، بينما استقبل الميناء السفينة سينا ، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1.

