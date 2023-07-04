تداول 2000 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 10 سفن وتم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 95 شاحنة و 416 سيارة .

وشملت حركة الواردات 1300 طن بضائع ، 90 شاحنة و 392 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 700 طن بضائع ، 5 شاحنة و 24 سيارة .

وغادرت ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة ،

كما يشهد ميناء نويبع تداول 500 طن بضائع و 45 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا ، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Kalina وعلى متنها 345 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة ،و وصول وسفر 1456 راكب بموانيها