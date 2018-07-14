تداول 191 شاحنة بميناءى سفاجا والغردقة

نادية سلام:صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهى امانة، مسرة، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس وعلى متنهم 398 راكبا و90 شاحنة بضائع و 14 شاحنة عفش ركاب و 42 سيارة .وشهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية2 وعلى متنها 23 شاحنة وغاد

نادية سلام:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهى امانة، مسرة، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس وعلى متنهم 398 راكبا و90 شاحنة بضائع و 14 شاحنة عفش ركاب و 42 سيارة .

وشهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية2 وعلى متنها 23 شاحنة وغادرت ثلاث سفن و هى امانة، مسرة ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 2090 راكب من عمالة خدمة الحجاج و 64 شاحنة و 27 سيارة.

كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 548 راكب و 89 سيارة و غادرت بالامس العبارة القاهرة و على متنها 413 راكب و 76 سيارة .

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1164 راكب و تداول 85 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 352 راكب و 16 براد و 27 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 357 راكب و 18 براد و 14 تريلا و 24 سيارة وغادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 455 راكب و 16 براد و 21 تريلا و 4 سيارة .