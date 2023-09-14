تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

حركة الواردات 5500 طن بضائع

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

1:12 م, الخميس, 14 سبتمبر 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 685 شاحنة و 495 سيارة ، وصول وسفر 1320 راكب بموانيها .

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 322 شاحنة و 445 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع ، 363 شاحنة و 50 سيارة .
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و 200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، سينا وايلة . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALENA وعلى متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة . بينما تغادر السفينة AMBER-M وعلي متنها 6000 طن دقيق تصدير الي بورسودان .

نادية سلام

نادية سلام

1:12 م, الخميس, 14 سبتمبر 23