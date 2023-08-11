تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

سجلت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وصول وسفر 2560 راكب بموانيها، وذلك وفقا لبيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، موضحا أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 830 شاحنة و250 سيارة.

وشملت حركة الواردات 11000 طن بضائع ، 435 شاحنة و123 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 395 شاحنة و127 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Lily G فيما استقبل الميناء العبارة امل وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و218 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Andrew N وعلى متنها 5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.

