تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 635 شاحنة و175 سيارة، وصول وسفر 1175 راكبا بموانيها.

تصدير 5000 طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 329 شاحنة و 115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 306 شاحنة و60 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين SEA PRAJNA وأمل بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادر العبارة امل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج و سينا.

ويستعد ميناء بورتوفيق لوصول السفينة LOTUS قادمة من السعودية لشحن دقيق ومغادرة السفينة PASHA 9 وعلي متنها 5000 طن دقيق تصدير الي بورسودان.

