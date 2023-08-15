تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 584 شاحنة و146 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 295 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 289 شاحنة و 74 سيارة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1180 راكب بموانيها اليوم الثلاثاء، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادر السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج، إيلة وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينتين NOUR I و PROGATH A ومغادرة السفينة تراست وعلي متنها 5600 طن دقيق تصدير إلي اليمن.

