تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 739 شاحنة و57 سيارة ، ووصول وسفر 3250 راكبا.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، و256 شاحنة 43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع ، 483 شاحنة و14 سيارة.

واستقبل م

اليوم العبارة عمان فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والقاهرة وغادرت خمس سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 ، دليلة والقاهرة.

كما تم تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة 290 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين آيلة ، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وآيلة.