موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 1786 طن بضائع اليوم

شهدت الحركة الملاحية بموانيء البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 7 سفينة خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانئها وصول 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة أربع سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 14 سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وشملت حركة الصادرات تداول 1449 طن بضائع عامة ومتنوعة و222 شاحنة و16 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 337 طن بضائع عامة ومتنوعة و48 شاحنة و494 ملاكي.

وقد غادر ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و13ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 63 شاحنة وشاحنتين ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 48 شاحنة بحمولة 321 طن بضائع عامة و16 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 68 شاحنة بحمولة 1449 طن بضائع عامة.

كما استقبل ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بحمولة 494 سيارة ملاكي قادمة من جدة.