تداول 17371 طن بضائع عامة و381 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 17371 طن بضائع عامة متنوعة و 381 شاحنة و 25 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن

وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 5503 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 219 شاحنة ، 14 سيارة بينما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 11868 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 162 شاحنة ، 11 ملاكي .

و استقبل ميناء سفاجا السفينة FLOWER OF SEA قادمة من السعودية بحمولة 9900 طن كبريت والسفينة امل باجمالي 92 شاحنة بحمولة 1849 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 ملاكي ، 6 شاحنة فارغة

كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 106 شاحنة بحمولة 2644 طن بضائع عامة ومتنوعة

12 ملاكي. والسفينة الحرية باجمالي 80 شاحنة بحمولة 2054 طن بضائع عامة ومتنوعة

والسفينة COPERINCO فارغة متجهة الي عرض البحر

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 5 شاحنة بحمولة 119 طن بضائع عامة

59 شاحنة فارغة ، 5 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء باجمالي 33 شاحنة بحمولة 805 طن بضائع عامة ، 2 ملاكي. ووصول وسفر 937 راكب بموانيها