تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و732 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي أن السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة تبلغ 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و732 شاحنة و105 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، و521 شاحنة، و90 سيارة

وشملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و211 شاحنة و15 سيارة، وصول وسفر 1130 راكبا بموانيها.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة دليلة بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينة الحرية.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1140 طن بضائع و 204شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 6000 طن حديد تصدير الي جدة.

