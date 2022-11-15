تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 773 شاحنة و80 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 409 شاحنات و56 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 364 شاحنة و24 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان دليلة والحرية 2، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وإيلة وبريدج، لاسيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1190 راكبا بموانيها.