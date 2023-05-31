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تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

11:56 ص, الأربعاء, 31 مايو 23

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 794 شاحنة و86 سيارة وصول وسفر 3020 راكب بموانيها

و شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 429 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 365 شاحنة و 16 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهى SN HARMONY ، الحرية ، امل والقاهرة بينما تغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والقاهرة .

كما يشهد

ميناء نويبع
تداول 2900 طن بضائع و 240 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج .

نادية سلام

نادية سلام

11:56 ص, الأربعاء, 31 مايو 23