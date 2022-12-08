تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وصل إلى 12 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 967 شاحنة، و42 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 459 شاحنة، و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 508 شاحنات، و28 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل، وغادرت السفينتان الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء، أمس، السفينتين الحرية ودليلة،

وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس وأمل، كما تم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة، 279 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعدّ الميناء، اليوم، لاستقبال السفينة سينا، ومغادرة السفينتين بريدج وأيلة،

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وأيلة، ليصل إجمالي الوصول والسفر إلى 1665 راكبًا بموانيها.