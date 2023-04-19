تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي ل

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1074 شاحنة و 117 سيارة ووصول وسفر 2325 راكب .

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 559 شاحنة و114 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 515 شاحنة و3 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل ودليلة بينما تغادر السفينتان الحرية2 وعمان فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت السفينتين أمل ودليلة ، كما تم تداول 3250 طن بضائع و 330 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفن الثلاث وهي أيله وبريدج وسيناء وتغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى أيله وبريدج وسينا.

