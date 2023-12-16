تداول 16 ألف طن بضائع و1030 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1030 شاحنة و150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و569 شاحنة و142 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و461 شاحنة و8 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتان دليلة والحرية.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية، وغادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس وامل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1965 طنا و 278 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور.

كما أوضح البيان الصادر من هيئة موانئ البحر الأحمر عن تسجيل الموانئ وصول وسفر 1820 راكبا بموانيها.