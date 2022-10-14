تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 757 شاحنة و98 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 427 شاحنة و46 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 330 شاحنة و52 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما ستغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء، أمس، السفينة دليلة، وغادرت السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا، فيما شهد الميناء، أمس، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان، ولا سيما وصول وسفر 1132 راكبًا بموانيها.